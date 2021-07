Frontale sulla Lecco-Bellagio: intervento dell'elisoccorso, coinvolto un bimbo di 4 anni

Incidente frontale sulla Lecco-Bellagio oggi, lunedì 26 luglio 2021. Il sinistro, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, è avvenuto intorno alle 12.30 a Oliveto Lario e sono tre le persone rimaste coinvolte tra le quali un bimbo di soli 4 anni.

Frontale sulla Lecco-Bellagio: intervento dell'elisoccorso, coinvolto anche un bimbo di 4 anni

Ad entrare in collisione, secondo le prime informazioni, sarebbero state due auto che si sono scontrate poco distante dalla zona del campeggio. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza della zona e di cura dei feriti la strada è stata temporaneamente bloccata.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Lecco e del Soccorso di Bellagio a bordo delle ambulanze mentre da Como, su disposizione di Areu, è decollato l'elicottero del soccorso. Tre le persone rimaste coinvolte nel sinistro: due donne di 40 anni e 75 anni e, come detto, un bimbo di soli 4 anni.

Fortunatamente nessuno versa in condizioni critiche e dopo le prime tempestive cure sul posto i coinvolti sono stati trasportati in ospedale in ambulanza in codice giallo.