Frontale tra auto a Uggiate: coinvolte quattro persone.

Lo schianto si è verificato questo pomeriggio, sabato 27 agosto 2022, intorno alle 15 in via Vittorio Veneto. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due auto che procedevano in direzione opposta si sono scontrate. Sul posto Polizia locale, Vigili del Fuoco e un'ambulanza della Sos di Malnate che ha prestato soccorso ai quattro coinvolti: un ragazzo di 16 anni, una di 17, una ragazza di 27 e un uomo di 55. Nessuno è rimasto ferito gravemente.