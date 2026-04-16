Attimi di apprensione nella mattinata di oggi a Cadorago per un incidente tra un’automobile e una bicicletta lungo la via Montebello.

Frontale tra auto e bici, paura a Cadorago

Al momento la dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine intervenute. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe però che, attorno alle 11, una Yaris stesse viaggiando lungo la strada a senso unico quando – appena effettuata la curva – si sarebbe trovata davanti una bicicletta che stava invece risalendo la strada in contromano.

L’impatto dunque è stato inevitabile, con il ciclista (un uomo sulla quarantina), che è stato sbalzato dal mezzo e rovinato a terra. Immediatamente le condizioni dell’uomo sono parse gravi, tant’è che sul posto è stata inviata un’ambulanza in codice rosso ed un’automedica. Inizialmente sarebbe dovuto arrivare in paese anche l’elisoccorso, ma l’elicottero non si è mai alzato in volo, dal momento che probabilmente – a seguito di una seconda valutazione – le condizioni del quarant’enne sono parse meno delicate di quanto inizialmente preventivato.

Il trasferimento all’ospedale Sant’Anna

Sul posto sono stati inviati anche gli uomini della Polizia locale del consorzio di Comuni Bassa Piana Comasca, che hanno iniziato coi rilievi del sinistro. Il personale medico ha invece preso in carico il ciclista, che è stato successivamente trasferito in codice giallo, e dunque non in pericolo di vita, all’ospedale Sant’Anna.