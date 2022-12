È successo quest'oggi, martedì s7 dicembre 2022 a Cucciago, in via per Cantù: un frontale tra un'auto e un furgoncino ha attivato l'intervento dei soccorsi sanitari.

Frontale tra auto e furgoncino a Cucciago: soccorsi in codice rosso

Oggi, poco dopo le 14, si è verificato un incidente a Cucciago in via per Cantù, all'altezza dell'incrocio con via Borghi. Protagonisti del sinistro un'auto e un furgoncino. Sul posto si sono immediatamente precipitati i volontari della Croce Rossa di Cantù e della Croce Azzurra di Como in codice rosso e a sirene spiegate. Insieme a loro anche i vigili del fuoco e i Carabinieri di Cantù.

Il personale sanitario ha soccorso una donna di 56 anni, la quale sta rientrando in ospedale in codice giallo, in condizioni di salute mediamente critiche.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Il luogo dell'incidente