Lo schianto

É successo in via Platone.

Frontale tra auto e furgone a Casnate: tre coinvolti.

Incidente a Casnate con Bernate questa sera, martedì 21 dicembre 2021, pochi minuti prima delle 19 in via Platone. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un furgone e un'auto si sono scontrate frontalmente.

Nell'impatto sono rimaste coinvolte tre persone, tre uomini di 25, 30 e 49 anni. Sul posto si sono recate la Cri di Cantù, la Cri di Lipomo, la Croce azzurra di Como e un'auto medica. Presenti anche i Vigili del Fuoco. Nessuno fortunatamente é rimasto ferito gravemente ma i coinvolti sono stati portati in ospedale in codice verde per accertamenti.