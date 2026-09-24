Frontale tra auto e furgone: due feriti

Scontro frontale questa mattina tra un furgone e un’automobile: due feriti, fortunatamente non gravi

L’incidente

L’incidente è avvenuto alle 6.50 lungo la strada provinciale (via Roma) a Limido Comasco. Un’autovettura e un furgone si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

L’allarme è scattato in codice giallo e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cantù e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Appiano Gentile per la messa in sicurezza dei veicoli. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure ai due conducenti, successivamente trasportati in codice giallo all’ospedale Sant’Anna