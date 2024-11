Frontale tra auto e furgone: interviene l'elisoccorso. L'incidente è avvenuto ad Albese poco prima delle 16 di oggi, mercoledì' 27 novembre.

Tre persone coinvolte

Il sinistro è avvenuto in viale Lombardia e ha coinvolto tre uomini di 51, 57 e 59 anni. La dinamica dell'incidente, avvenuto frontalmente tra auto e furgone, è tuttora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorsi: due ambulanze della Croce Rossa di Cantù e della Sos di Lurago d'Erba. Allo scopo di coadiuvare i soccorsi è stato allertato anche l'elisoccorso da Como. I feriti sono stati trasportati agli ospedali di Legnano, Lecco e Sant'Anna. Nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico lungo l'importante arteria stradale con lunghe code su viale Lombardia e la strada chiusa per circa un'ora per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente. A coadiuvare le operazioni anche i Vigili del fuoco da Como. Sul posto anche i Carabinieri a cui è spettata la raccolta di tutti gli elementi per la ricostruzione del sinistro.