Frontale tra auto e trattore: morto un giovane

Frontale contro un trattore: morto un ragazzo. E’ successo questa mattina, domenica 6 settembre, a Ponte Lambro, lungo la Sp40.

Intervenuti i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni l’incidente, avvenuto intorno alle 7.20, è avvenuto tra un’auto e un trattore lungo la strada Arosio-Canzo, nel territorio comunale di Ponte Lambro. L’auto guidata da un giovane, si sarebbe schiantata frontalmente contro il mezzo pesante. Sul posto i soccorritori del Lariosoccorso di Erba, intervenuti in codice rosso, quello della massima gravità; sul luogo dell’incidente anche l’automedica. Purtroppo il giovane è deceduto.

Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Erba che hanno provveduto alla raccolta di tutti gli elementi per avviare le indagini sul tragico incidente, oltre alla messa in sicurezza dell’arteria: la viabilità lungo la tratta risulta bloccata per consentire il completamento delle operazioni di soccorso e il ripristino della carreggiata.