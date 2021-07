Frontale tra due auto a Erba: due feriti gravi nell'auto capottata.

Terribile schianto qualche minuto prima delle 13 di oggi, sabato 10 luglio 2021, a Erba. In via Prealpi infatti due auto si sono scontrate frontalmente e una si è capottata a bordo strada. Proprio le due persone, un uomo e una donna di 48 anni, all'interno del veicolo che si è ribaltato hanno avuto la peggio. Sono stati estratti dal veicolo dai soccorritori e sono stati trasportati in serie condizioni in ospedale. Quasi illeso invece l'uomo alla guida della seconda auto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l'elisoccorso di Como, il Lariosoccorso di Erba e la Cri di Montorfano, oltre a un'auto medica. Presenti per i rilevamenti del caso i Carabinieri di Como.