È successo ieri sera, giovedì 22 dicembre 2022, ad Albese con Cassano: due auto si sono rese protagoniste di un frontale. Si segnala un ferito.

Frontale tra due auto ad Albese con Cassano

Ieri sera, verso le 18.30, ad Albese con Cassano, in via Vittorio Veneto si è verificato un tremendo incidente tra due auto. Nell'impatto sono state coinvolte due persone: un ragazzo di 20 anni e un uomo di 45. Sul posto, oltre alla Croce Rossa di Lipomo che ha poi trasportato una persona ferita in ospedale, anche i Carabinieri di Como, l'Ats Insubria e i vigili del fuoco.

Il luogo dell'incidente