Frontale tra due auto e una esce di strada: paura a Erba

È successo ieri, domenica 29 ottobre 2023, a Erba: intorno alle 12.30 sulla Sp40 Arosio-Canzo due automobili si sono rese protagoniste di un frontale. Dopo lo scontro una vettura si è diretta pericolosamente verso l'esterno della carreggiata uscendo di strada e rimanendo in bilico con rischio che si ribaltasse.

Cosa è successo

All'arrivo dei Vigili del fuoco del distaccamento di Erba una persona risultava incastrata nell'abitacolo. La strada è rimasta chiusa al traffico per l'intera durata dell'intervento e la messa in sicurezza dei veicoli. Gli occupanti delle vetture, una donna di 25 anni e un uomo di 28, sono stati trasportati in ospedale, fortunatamente, in codice verde.

Il luogo dell'incidente