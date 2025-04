Frontale tra due auto, gravissimo automobilista

Incidente frontale tra due auto a Olgiate Comasco: gravissimo uno dei due automobilisti.

Frontale tra due auto, grave un uomo

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.45 di oggi, martedì 15 aprile, all'incrocio tra via Vittorio Emanuele e via San Gerardo. Una Mercedes Slk 200 stava viaggiando sulla statale in direzione Como quando, secondo una prima ricostruzione, l'uomo alla guida ha accusato un malore, sbandando e andando a impattare contro una vettura che proveniva dal senso opposto. Sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Grandate, due auto mediche, i Vigili del fuoco di Como, la Polizia locale di Olgiate e la Guardia di finanza della compagnia di Olgiate Comasco.

L'uomo alla guida - un 79enne residente a Lurate Caccivio - si è scontrato frontalmente con una Volkswagen che proveniva dalla direzione opposta. L'anziano, in arresto cardiocircolatorio, è stato immediatamente rianimato con un defibrillatore. Una volta stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso - massima gravità - all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Traffico bloccato sulla Ss342

Caos viabilità, con la strada bloccata per consentire i rilievi di rito. Per le auto provenienti da via San Gerardo, svolta obbligatoria a destra.