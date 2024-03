Dramma nella notte: nello scontro frontale tra due auto è morto un giovane 23enne di Como.

Frontale tra due auto: muore 23enne di Como

Alle 4.45 a della notte appena trascorsa, a Torno, in via Poggi all'altezza dell'hotel Il lago , una trentenne, residente in zona, alla guida del proprio veicolo viaggiava in direzione Como-Bellagio. Per cause in corso di accertamento dalle Forze dell'ordine, il conducente ha urtato frontalmente il motoveicolo Kymco proveniente dalla direzione opposta, condotto da un 23enne residente a Como.

I soccorsi

Sul posto è arrivata immediatamente un'ambulanza della Croce Rossa di Como, supportata dall'automedica. In volo si è alzato anche l'elisoccorso. Per il giovane di Como, però, non c'è stato nulla da fare. Attorno alle 5.42 è venuto a mancare a causa del frontale, nonostante le manovre di rianimazione sul posto. L salma è stata quindi portata in obitorio per la possibile autopsia, mentre i mezzi sono stati sequestrati. Le Forze dell'ordine hanno ricostruito la dinamica dell'incidente per verificare l'eventuale configurabilità dell’ipotesi di omicidio stradale a carico della 30enne.