Scontro frontale tra due auto: strada chiusa al traffico

Frontale a Valmorea, strada chiusa al traffico

Incidente stradale tra due auto nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio a Valmorea. Lo scontro è avvenuto attorno alle 14.30 in via Giuseppe Parini, all’altezza del civico 310, e ha coinvolto due autovetture, una Seat Ibiza e una Toyota Yaris. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’impatto sarebbe stato frontale. Nell’incidente sono rimaste ferite due donne, di 32 e 72 anni, soccorse in codice giallo e successivamente trasportate agli ospedali “Sant’Anna” di San Fermo della Battaglia e “Circolo” di Varese.

Allertati i soccorsi

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Sos di Malnate, una della Sos di Appiano Gentile, un’auto medica, la Radiomobile dei Carabinieri di Como, i Vigili del Fuoco di Appiano Gentile e, in supporto, la Polizia locale Terre di Frontiera. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la strada è stata chiusa al traffico.