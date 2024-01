Frontale tra due auto, tre giovani feriti

Violento scontro frontale questa notte ad Alzate Brianza: il bilancio è di tre giovani feriti

Il frontale

L'incidente è avvenuto poco dopo le 2 lungo la Strada provinciale 38, nel territorio di Alzate Brianza. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente due automobili: l'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze, i Carabinieri di Cantù e i Vigli del Fuoco: fortunatamente le condizioni dei feriti, una ragazza di 25 anni, un ragazzo di 26 e uno di 28, sono migliorate con il passare dei minuti e i tre sono stati portati in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como

L'incendio

Sempre questa notte i Vigili del Fuoco hanno dovuto compiere un altro intervento: a Fino Mornasco, frazione Socco, in via Primo Maggio, un'autovettura all’interno di un cortile ha preso fuoco. Non si segnalano feriti.