Frontale tra due auto, un anziano grave in ospedale

Frontale tra due auto questa mattina, domenica, a Faloppio: si segnala un anziano in gravi condizioni

L'incidente

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 9.40 lungo via Mulini di Faloppio, dove due autovetture, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Un impatto violentissimo tanto che sul posto, in codice rosso, sono giunte tre ambulanze e due automediche per soccorrere i feriti: un ragazzo di 29 anni, un uomo di 48 e un anziano di 89.

A preoccupare maggiormente sono le condizioni di quest'ultimo che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna. Al Sant'Anna e all'ospedale di Tradate gli altri due feriti, ma in codice giallo e verde