Frontale tra due automobili: una donna in ospedale.

Il sinistro

Nella giornata di oggi, martedì 15 settembre, attorno alle 14.20 a Luisago, in via Milano, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire urgentemente a causa di incidente stradale. Due automobili, infatti, si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stata una donna di 58 anni, che è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche un’ambulanza della Croce Rossa di Grandate e i militari della Compagnia Carabinieri di Cantù.