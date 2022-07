Frontale tra due vetture: paura per una bimba di 1 anno

Frontale tra due vetture: paura per una bambina di 1 anno.

Il frontale è avvenuto lungo la Varesina

L'incidente è avvenuto poco prima delle 11.45 di oggi, martedì 5 luglio. Da quanto è stato possibile ricostruire, un'Opel condotta da un uomo di 26 anni, che viaggiava in direzione Villa Guardia lungo la Varesina, all'altezza del civico 22, avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con una Peugeot, proveniente dalla parte opposta. A bordo, una donna di 26 anni e la figlia di 1 anno. L'impatto è stato molto violento e i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto un'automedica e due ambulanze, una della Sos di Appiano Gentile e una della Croce azzurra di Cadorago. Presenti anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Il ragazzo è stato trasportato al Sant'Anna, mentre mamma e figlia all'ospedale di Varese. La Polizia locale di Lurate Caccivio ha proceduto per i rilievi di rito.