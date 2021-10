Frontale tra un furgone e un'automobile

Faloppio

Frontale, una dona ferita

Una donna soccorsa in codice rosso a Faloppio, in via per Albiolo all'altezza dell'intersezione con via Cavallina. L'incidente è accaduto alle 11 circa. Dinamica al vaglio dei Carabinieri di Faloppio. Coinvolti un furgone Fiat Ducato e una Chevrolet Matiz, al cui volante c'era una donna di 25 anni rimasta ferita nello scontro frontale tra i due mezzi. Il furgone era in transito su via per Albiolo e in procinto di svoltare a sinistra per immettersi in via Cavallina. L'auto procedeva nel senso opposto di marcia. Violento l'impatto tra i due veicoli.

Soccorritori intervenuti i codice rosso

Sul posto si è sono precipitate un'ambulanza della Croce rossa di Uggiate Trevano e l'automedica. A quanto risulta, l'automobilista ferita nell'incidente è rimasta cosciente. Il codice dell'intervento è stato poi ridimensionato a giallo. In corso anche l'intervento dei Vigili del fuoco di Como con due mezzi, per mettere in sicurezza la strada e i veicoli coinvolti nell'impatto. La strada risulta chiusa nei due sensi di marcia.