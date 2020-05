Frontalieri: Zoffili su WebTv Camera audizione con Rita Adam per risolvere problema code

Frontalieri: Eugenio Zoffili (Bicamerale Schengen) su WebTv Camera audizione con Rita Adam, ambasciatrice svizzera in Italia, per risolvere il problema delle code.

Frontalieri, audizione tra Zoffili e Rita Adam

“Oggi alle ore 13.30 il Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione svolgerà, a Roma presso l’Aula del IV piano di Palazzo San Macuto, l’audizione dell’ambasciatrice della Confederazione svizzera in Italia, Rita Adam, in merito alle problematiche dei lavoratori transfrontalieri a causa delle limitazioni alla circolazione per l’emergenza Covid 19 come quella delle code chilometriche che i nostri frontalieri stanno quotidianamente affrontando per andare al lavoro. È possibile seguire la seduta sulla WebTv della Camera al seguente link: webtv.camera.it/evento/16164”. Lo ha annunciato Eugenio Zoffili, deputato e Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.