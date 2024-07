Frontiere di Pace in Ucraina per la ventinovesima missione umanitaria

I volontari di Frontiere di Pace, partiti da Villa Guardia, sono in Ucraina per la ventinovesima missione di consegna di aiuti umanitari.

Frontiere di Pace nell'Oblast di Kharkiv

Partiti domenica 21 luglio, cinque volontari del gruppo che ha base nella parrocchia di Maccio - Vito Cantore, Franco Cappelletti, Antonello Fumagalli, Carmelo Pellicanò e Laura Pini, accompagnati da padre Ivan Dulyba del seminario greco cattolico di Lviv - sono operativi a Kharkiv e nei villaggi dell'Oblast.

Missione numero 29

Per Frontiere di Pace si tratta della missione numero 29: in viaggio due furgoni carichi di cibo, medicinali e prodotti di prima necessità. Ad accogliere i volontari la chiesa greco cattolica di San Nicola Taumaturgo, nella grande città di Kharkiv - continuamente bersagliata dai bombardamenti - e suor Olexia, superiora delle religiose di San Giuseppe, che sempre accompagna Frontiere di Pace nelle missioni in parecchi villaggi dove la guerra ha devastato e reso precaria la quotidianità delle persone.

La distribuzione degli aiuti

Nella mattinata odierna, giovedì 25 luglio, i volontari hanno collaborato alla settimanale distribuzione degli aiuti umanitari all'esterno della chiesa di San Nicola Taumaturgo. Ogni settimana, infatti, circa 2.000 persone si mettono in coda per ritirare generi di prima necessità. Un'opera di fondamentale sostegno, che continua dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina su larga scala scatenata dall'esercito russo. E Frontiere di Pace collabora costantemente con spirito di fraterna solidarietà e grazie alle generose donazioni raccolte sul territorio comasco e non solo.