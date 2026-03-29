Fuga all’alt e inseguimento dei carabinieri per 19 km

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Como hanno arrestato tre persone (due di origine peruviana e una cubana, ripetitivamente di anni 58, 48 e 35) senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, ritenute responsabili di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e ingresso e soggiorno illegale nello Stato.

Il controllo

Durante un servizio di controllo lungo la S.P. 23, a Bizzarone la pattuglia intimava l’alt a un’autovettura sospetta. Dopo l’iniziale regolare arresto del veicolo a margine stradale, il conducente ha inserito improvvisamente la retromarcia per poi darsi alla fuga in direzione Appiano Gentile.

L’inseguimento che ne conseguiva, per circa 19 chilometri, si è concluso nel comune di Rovello Porro, dove i Carabinieri hanno bloccato il mezzo e fermato tre dei quattro occupanti, poiché uno di essi è riuscito a dileguarsi e far perdere le proprie tracce. La perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire un ingente quantitativo di monili in oro e denaro contante, in diverse valute estere – tra cui franchi svizzeri, corone ceche, rubli rumeni e pesos cileni – ritenuti provento di delitti contro il patrimonio, immediatamente sequestrati.

La Procura della Repubblica di Como ha poi disposto il dissequestro di quanto recuperato, stimato in circa 80.000 euro di valore e appartenente ad un 37enne residente a Melano (Svizzera), che ne aveva subito il furto dalla sua abitazione nel territorio elvetico.