Fugge all’alt della Polizia, in auto aveva mezzo etto di droga: denunciato 20enne

Il giudice lo aveva posto in prova a seguito di una condanna per droga, ma continuava a spacciare: denunciato un 20enne residente a Faloppio.

Fugge all’alt della Polizia

La Polizia di Stato di Como, nella tarda serata di ieri, mercoledì 23 aprile, ha denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 20enne comasco residente a Faloppio, con precedenti specifici e contro il patrimonio. Verso mezzanotte, una pattuglia del settore di Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso, durante un servizio di controllo del territorio chiamato “Retro Valico” e finalizzato alla salvaguardia della legalità sulle linee di confine, nel Comune di Colverde, ha intercettato un’utilitaria con a bordo due persone.

I poliziotti, insospettiti dal fatto che il trasportato viaggiasse sul sedile posteriore dell’auto, hanno intimato l’alt segnalando al conducente - il 20enne di Faloppio - di fermarsi al controllo ma, per tutta risposta l’auto accelerava la marcia fuggendo. L’auto, inseguita per un breve tragitto sulla strada statale in direzione di Olgiate Comasco, a un certo punto ha deviato imboccando una strada a fondo cieco dove i due, non avendo più possibilità di andare oltre, venivano fermati dalla pattuglia, nonostante il 20enne comasco avesse abbozzato la fuga a piedi.

Già sottoposto a lavori socialmente utili continuava a spacciare

Dall’immediato controllo documentale è emerso che il conducente fosse identificato nel 20enne di Faloppio, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e droga - l’uomo era già sottoposto alla messa in prova del Giudice che gli aveva dato la possibilità di redimersi con nove mesi di lavori socialmente utili - mentre il passeggero è stato identificato in un 24enne cittadino italiano di origini nord africane, residente a Colverde in Località Faustino, incensurato.

L’immediata ispezione dell’auto di proprietà del 20enne ha permesso ai poliziotti di rinvenire, occultati nel cassetto portaoggetti, un panetto di hashish del peso di circa 35 grammi e quasi 10 grammi di marijuana, un bilancino elettronico e contanti pari a 55 euro, ritenuti il provento dello spaccio. Successivamente è stata eseguita una perquisizione domiciliare nella sua abitazione di Faloppio dove sono stati trovati oggetti chiaramente riconducibili all’attività illecita di spaccio, materiale per il confezionamento della droga e alcuni residui della sostanza rinvenuta precedentemente.

Denunciato il 20enne

Portati entrambi negli uffici del Settore di Polizia di Frontiera a Ponte Chiasso, il 24enne di Colverde, terminata la sua identificazione, è stato lasciato libero, mentre il 20enne di Faloppio è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.