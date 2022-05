A Cantù

Dopo la fuga è scattato un inseguimento con diverse manovre azzardate da parte dell'automobilista.

Nella mattinata di ieri, giovedì 12 maggio, intorno alle 11.30, in via Giovanni da Cermenate, una pattuglia della Polizia locale di Cantù, durante alcuni controlli di Polizia stradale, ha intimato l’alt al conducente di una Fiat Punto di colore bianco. Il guidatore ha però eluso il posto di controllo dandosi alla fuga. Da qui è scattato un inseguimento con diverse manovre azzardate da parte del fuggitivo nel tentativo di speronare l’auto della polizia locale.

Fugge all'alt e sperona l'auto della Polizia locale. Poi l'ammissione: "Ho fatto uso di cocaina"

Dopo alcuni minuti, la Fiat Punto ha speronato l’auto della Polizia locale, ma gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo, in condizioni di sicurezza, in via Milano. Veniva, pertanto, condotto in comando ed identificato un cittadino italiano, classe ’71, residente a Seregno. Durante la perquisizione del veicolo, sono state rinvenute modiche quantità di cocaina. Al soggetto sono state contestate le violazioni per non aver ottemperato all’alt, la velocità pericolosa, il sorpasso, il semaforo rosso, e la guida di un veicolo sospeso dalla circolazione.

L’auto è stata sottoposta a fermo e la patente ritirata. L’uomo è stato invitato a sottoporsi ad accertamenti tossicologici, ma lo stesso rifiutava, in quanto ammetteva di aver fatto uso di cocaina prima di mettersi alla guida. E' stato quindi deferito all’autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici, oltre che alla prefettura per la detenzione di sostanze stupefacenti.

L’assessore alla legalità e sicurezza Maurizio Cattaneo ha ringraziato gli agenti per la costante dedizione e per il lavoro straordinario che quotidianamente contribuisce alla sicurezza di tutti i cittadini. Anche in questo caso la prontezza di riflessi e le modalità di intervento hanno testimoniato la capacità di garantire un servizio a 360 gradi.