Fugge da una zona di spaccio nel Comasco: sperona e investe i Carabinieri a Rho, fermato

Nel corso della notte scorsa, a Rho, una pattuglia della Stazione Carabinieri ha intercettato un veicolo già in fuga dalle forze dell'ordine nel comasco. I Carabinieri di Como infatti l'avevano intercettato in un'area boschiva tra Olgiate Comasco e Appiano Gentile, sotto controllo perché nota come zona di spaccio, perché il veicolo stava effettuando delle manovre strane.

Intercettato nel territorio milanese i Carabinieri di Rho, dopo aver tentato invano di fermarlo, si sono messi all’inseguimento del mezzo che procedeva a forte velocità. Giunti nella zona industriale, dopo essersi infilato in una strada senza via d’uscita, il fuggitivo nel tentativo di sottrarsi al controllo speronava l’autoradio dei carabinieri che gli sbarrava la strada ed tentava per ben tre volte di travolgere i militari nel frattempo scesi dal mezzo.

Uno dei Carabinieri, già ferito ad una gamba, si vedeva pertanto costretto a fare fuoco esplodendo alcuni colpi con l’arma d’ordinanza alcuni dei quali colpivano il soggetto ferendolo ad un braccio. Il soggetto veniva soccorso dagli stessi militari e successivamente trasportato presso l'Ospedale Niguarda di Milano, dove si trova tuttora ricoverato non in pericolo di vita.