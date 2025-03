Fugge dagli arresti domiciliari: fermato dai Carabinieri

Un uomo di origine peruviana di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

L'operazione

L'arresto è avvenuto al termine di un tentativo di fuga in auto. Intorno alle 15 del 5 marzo i militari di Fino Mornasco, durante un normale controllo nei pressi del parcheggio del centro commerciale Iper di Grandate, hanno notato un'auto sospetta il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha subito tentato di fuggire. La fuga però si è rivelata infruttuosa dato che il veicolo veniva immediatamente bloccato nella vicina via Tornese.

L'arrestato

Il conducente veniva identificato in un cittadino peruviano residente a Cologno Monzese, il quale avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Con lui, a bordo dell'auto, c'era anche una giovane donna 29enne residente a Rho, anch’essa di origine sudamericana, la quale constava di svariati precedenti di polizia per reati commessi con la “tecnica della monetina”. L’uomo, tratto in arresto per evasione, nella mattinata del 6 marzo veniva giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Como.