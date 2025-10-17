Fuma uno spinello al bar dell’ospedale Sant’Anna, sanzionato un 40enne

Sanzionato un uomo di 40 anni ricoverato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia: ha fumato uno spinello al bar e in stanza aveva altra droga.

Sanzionato un paziente dell’ospedale Sant’Anna

La Polizia di Stato di Como, ieri, giovedì 16 ottobre, ha sanzionato amministrativamente un 40enne italiano, residente a Centro Valle Intelvi, per detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo, ricoverato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, stava fumando uno spinello al bar del nosocomio.

Trovata altra droga nella stanza

Gli agenti del Posto di Polizia, sentendo un forte odore acre provenire dalla sigaretta che il 40enne stava fumando, hanno accertato fosse uno “spinello”. Perquisito, il 40enne aveva indosso circa 8 grammi di hashish e nella stanza del reparto in cui l’uomo era ricoverato, sono stati trovati barattoli contenti altri 6 grammi di hashish e 21 di marijuana.

Il 40enne a sua discolpa, ha esibito un certificato nel quale era riportata una prescrizione medica in cui si attestava che, a scopo terapeutico, potesse consumare la sostanza mediante l’utilizzo di un vaporizzatore; di fatto, il 40enne, non stava utilizzando il vaporizzatore, ma fumava tranquillamente al bar dell’ospedale.

Gli agenti del Posto Fisso di Polizia hanno così sequestrato le sostanze non prescritte e in eccesso, sanzionando l’uomo per detenzione illecita.