È successo quest'oggi, lunedì 12 dicembre 2022, a Fino Mornasco, in via Garibaldi, poco prima delle 17: una nube di fumo ha iniziato a fuoriuscire da un magazzino edile facendo allertare i residenti della zona. Sul posto i vigili del fuoco a sventare un possibile incendio.

Fumo dal magazzino a Fino Mornasco: incendio sventato

Oggi in via Garibaldi al civico 178 si è verificato un principio d'incendio in un magazzino edile. La causa di tale episodio è ancora da verificare, ma quello che è certo è che ha causato una nube di fumo che ha fatto preoccupare i residente della zona e non solo. Infatti, alcune testimonianze parlano di una nuvola nera ben visibile da lunga distanza al di sopra delle abitazioni.

L'allarme ha mobilitato una squadra dei vigili del fuoco, intervenuta con prontezza per scongiurare un possibile incendio e una sua potenziale propagazione. L'operazione si è conclusa nel giro di una trentina di minuti. Non risultano feriti o intossicati.

Il luogo dell'episodio