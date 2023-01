Si sono celebrati oggi, lunedì 30 gennaio, i funerali di Carlo Tavecchio, storico sindaco di Ponte Lambro ed ex presidente della Figc. Il 9 gennaio 2021, a 77 anni, era diventato anche presidente della LND Lombardia, il comitato regionale dei dilettanti che aveva guidato fino al 1999.

Funerali Tavecchio: il mondo del calcio si stringe attorno all'ex presidente della FIGC

Tante le personalità di spicco che si sono riunite oggi a Ponte Lambro per dare l'ultimo saluto a Carlo Tavecchio: dal ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi al presidente della FIGC Gabriele Gravina, passando per il presidente del Torino e del gruppo RCS Urbano Cairo, per l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, l'ex calciatore e sindaco di Verona Damiano Tommasi, il vicepresidente del Monza Adriano Galliani, l'assessore regionali Antonio Rossi e la leggenda del basket canturino Pierluigi Marzorati.

Ma non solo i grandi nomi dello sport hanno voluto presenziare alla celebrazioni. lo hanno fatto anche i volti noti locali, come il sindaco di Ponte Lambro Ettore Pelucchi, il sindaco di Asso Tiziano Aceti, il sindaco di Rezzago Sergio Binda, il presidente della Pontelambrese Federico Laiso, gli alpini e tanti altri.

L'omelia di don Stefano Dolci

A presiedere la celebrazione don Stefano Dolci, il quale nell'omelia ha ricordato l'impegno profuso da Tavecchio nel mondo sportivo e soprattutto per i giovani:

"Carlo ha terminato il suo campionato e speriamo possa ricevere in cielo quella corona che non appassisce. Oggi è qui non come persona pubblica e conosciuta che ha ricoperto importanti responsabilità, ma come figlio di Dio che torna a casa e che sempre si è speso a favore della sua comunità, delle missioni del Fatebenefratelli e dello sport. In particolare per il mondo giovanile. Lo sport è una grande metafora della vita e vivere seriamente lo sport è occasione di crescita umana: per questo Carlo aveva a cuore i giovani".

Le parole del ministro, di Gravina e di Cairo

Momenti di ricordo che si sono replicati anche al di fuori della celebrazione con le parole del ministro Abodi, del presidente Gravina e di Urbano Cairo.

Andrea Abodi

Gabriele Gravina

Urbano Cairo