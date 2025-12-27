Fuori strada con l’auto, paura per un giovane

Paura per un giovane nella notte appena trascorsa. Con la sua automobile è finito fuori strada a Erba.

L’incidente

Il sinistro si è verificato attorno alle 3.15 in via Valassina, nel Comune di Erba. Coinvolto con la sua automobile un giovane di 27 anni. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini e tre mezzi dei Vigili del Fuoco. L’automobile, finita fuori strada, ha terminato la sua corsa scontrandosi con le piante della riva sottostante. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dai Carabinieri. Il ragazzo è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Erba.