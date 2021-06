Fuori strada con l'auto: soccorsi in codice rosso a Cantù

Incidente questa sera a Cantù, con i soccorsi chiamati a intervenire in codice rosso.

Auto fuori strada

Qualche minuto prima delle 20 di giovedì 3 giugno 2021, i soccorsi sono stati allertati in codice rosso in via Per Alzate a Cantù, all'altezza del civico 125, nella frazione di Fecchio. Due auto sono infatti finite fuori strada, concludendo il loro viaggio tra le piante e le sterpaglie che ci sono fuori dalla carreggiata. Sul posto si sono subito portati due ambulanze e un mezzo dei Vigili del fuoco di Como, per portare soccorso a tre persone rimaste coinvolte nel sinistro. Si tratta di un ragazzo di 21 anni e una donna di 33, più una terza persona di 22 anni. Due di questi sono stati portati in ospedale in codice verde, mentre la terza ha riportato ferite più gravi ed è stata trasportata in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri di Cantù, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.