Furgone finisce fuori strada, abbatte la recinzione e sbatte contro un albero

Un furgone è finito fuori strada a Cantù intorno alle 12.45 di oggi, martedì 30 luglio 2024. Alla guida una donna di 42 anni, rimasta ferita.

Furgone finisce fuori strada: soccorsa una donna

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il furgone che proveniva dal Bennet e andava verso via Giovanni da Cermenate, ha perso il controllo poco prima della curva in prossimità della discarica, abbattendo tutta la recinzione di ferro e terminando la sua corsa contro un albero. La conducente è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna. Non risultano altri mezzi coinvolti nell'impatto. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale canturina.