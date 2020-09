Furgone in bilico a Lambrugo, intervengono i Vigili del Fuoco.

Attorno alle 7.30 i Vigili del Fuoco di Como e il distaccamento di Erba sono dovuti intervenire a Lambrugo per un soccorso tecnico urgente. In via Pascoli, infatti, un furgone è rimasto in bilico in una stretta via. I soccorritori hanno tempestivamente messo in sicurezza il veicolo e attuato la successiva rimozione, evitando il ribaltamento con potenziali danni alle abitazioni e agli impianti gas a uso domestico.