Furgone in fiamme a Casnate con Bernate: intervengono i Vigili del Fuoco.

Chiamata di aiuto urgente questa notte, tra venerdì 6 e sabato 7 agosto 2021, ai Vigili del Fuoco del comando di via Valleggio. Intorno alle'1.50 infatti in via Pascoli a Casnate con Bernate era in fiamme un furgone parcheggiato in strada. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra del comando di Como che ha domato le fiamme. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.