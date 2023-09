Furgone in fiamme: intervengono i Vigili del fuoco

Incendio a Cesana Brianza questa mattina, 5 settembre 2023, intorno alle 10: le fiamme si sono sprigionate da un furgone.

I: intervengono i Vigili del fuoco

L'incendio è avvenuto in via Pascoli dove si è reso necessario l'intervento di due autopompe da Lecco e Valmadrera per domare il rogo, che ha riguardato un furgone e che è scoppiato intorno alle 10.15.

Una volta arrivate sul posto le squadre hanno bonificato il vano motore dopo che il proprietario del mezzo aveva attuato un primo tentativo con un estintore. Fortunatamente non ci sarebbero persone con ustioni o ferite.