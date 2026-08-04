Furgone in panne per una ruota staccata, autobus bloccato nella strettoia

Un furgone bloccato nella strettoia di via San Gerardo, a Olgiate Comasco, dopo che la ruota anteriore sinistra si è staccata.
Furgone con una ruota staccata
Improvvisamente, la ruota anteriore sinistra di un furgone si è staccata, fermando il mezzo proprio all’inizio del tratto stretto di via San Gerardo. Il veicolo procedeva verso la chiesa di via San Gerardo. E’ successo poco dopo le 8.
Autobus bloccato sul lato opposto della strada
Nell’altro senso di marcia proveniva un autobus, il C174 di Asf (da Caversaccio). Impossibile, per il pullman di linea (con due passeggeri a bordo), riuscire a passare o a fare retromarcia. Di conseguenza, difficoltà per il transito degli altri mezzi nella zona. Sono stati allertati i Carabinieri, arrivati sul posto.