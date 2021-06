Turate, poco prima delle 12 di oggi, venerdì 11 giugno, un furgone adibito alla raccolta di rifiuti ha preso fuoco per motivi non chiari all'interno della discarica di via Santa Maria, vicino al cimitero.

Furgone prende fuoco in discarica a Turate

Un furgone della società Econord, che ha in gestione il servizio di pulizia e di raccolta rifiuti, ha preso fuoco per motivi non chiari, probabilmente riconducibili a un guasto, nel centro di raccolta rifiuti di via Santa Maria, vicino al cimitero di Turate. Lanciato l'allarme, sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, che in breve tempo ha spento il rogo e rimesso in sicurezza lo spazio comunale.