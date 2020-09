Furgone sbatte contro un veicolo parcheggiato e si ribalta FOTO

Incidente questa mattina, martedì 15 settembre, a Erba.

Furgone sbatte contro un veicolo parcheggiato e si ribalta

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.20, i soccorsi sono stati allertati in codice rosso in via Trieste. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto un furgone, modello Renault, avrebbe sbandato andando a sbattere contro un altro veicolo parcheggiato a lato strada, dove all’interno c’era una persona. Nell’impatto il furgone si è ribaltato su un lato. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica. Due uomini sono stati trasportati all’ospedale in codice verde, non avrebbero riportato ferite gravi. Presenti Vigili del fuoco e Polizia locale.