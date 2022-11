Furti all'ospedale Fatebenefratelli, un infermiere: "Siamo esasperati"

Un paio di scarpe, dei soldi dal marsupio e dagli armadietti, alcuni profumi, ma anche collanine e braccialetti. Da anni, saltuariamente, spariscono soldi e oggetti tra le corsie dell’ospedale Fatebenefratelli di Erba.

A segnalarlo, riportando a suo dire un malcontento generale, è un infermiere, che snocciola eventi e accadimenti che risalirebbero addirittura al 2017:

"Sono davvero esasperato, non si può andare avanti così – ha raccontato – Non si può vivere con l’ansia sul luogo di lavoro perchè c’è qualcuno che ruba. Succede nel nostro spogliatoio maschile, ma è successo anche ad alcuni pazienti venuti in ospedale per sottoporsi a degli esami. Io stesso ho sporto denuncia dai Carabinieri perchè mi sono state sottratte delle scarpe di marca, ma so di lamentele all’Ufficio relazioni con il pubblico anche da parte di pazienti esterni che dopo un esame non hanno più ritrovato collanine o braccialetti".