Furti e truffe: sale l’allerta dal Controllo del vicinato

Furti e truffe: a Olgiate Comasco sale l’allerta dalle sentinelle del Controllo del vicinato.

Furti e truffe sul territorio

Un furto sventato al cimitero, una truffa smascherata da un’attività commerciale e segnalazioni di sgradite visite nelle abitazioni del circondario. Il Controllo del vicinato alza il livello di guardia. E predica massima attenzione ai propri iscritti, ma più in generale a tutta la cittadinanza, “Tramite il gruppo generale del Cdv stiamo ricevendo diverse segnalazioni dai paesi limitrofi relativamente a furti e truffe – così inizia l’avviso divulgato dal Controllo del vicinato – Pertanto vi preghiamo di prestare la massina attenzione e di passare parola ai vostri conoscenti, con particolare attenzione agli anziani”.

Attenti a chi sfrutta l’emergenza coronavirus per truffare

Poi l’invito a tenere gli occhi aperti nei confronti di chi specula sull’emergenza sanitaria. “Nessuno è stato autorizzato a fare tamponi o test per la ricerca contagi da Covid-19 presso le abitazioni.

Quindi, se vi si presentassero individui con questo tipo di richiesta, occorre avvisare subito la Polizia locale e, naturalmente, non fateli entrare in casa. Grazie, come sempre, per la vostra preziosa collaborazione”.