Furto in azienda a Casnate: chiodi per terra e furgoni a bloccare le strade

Nuovamente in azione la banda di ladri che già nelle scorse settimane aveva agito sul territorio comasco. Questa sera, domenica 12 febbraio 2023, presumibilmente già poco dopo le 21, i malviventi hanno collocato dei furgoni a bloccare le strade in prossimità della zona industriale. In modo particolare i mezzi sono stati messi di traverso in via Adda, via Arno, via Roma, via Adige e in prossimità del centro sportivo. Questo ha bloccato tra l'altro alcune persone proprio al centro sportivo, che per diverso tempo non hanno avuto la possibilità di tornare a casa.

L'allarme

La zona è diventata così inaccessibile alle Forze dell'ordine, intervenute sul posto insieme alle pattuglie della sicurezza privata dopo che alcuni allarmi di aziende ubicate in quell'area hanno iniziato a suonare. Insieme ai furgoni sono stati gettati a terra dai malviventi dei chiodi per bucare le gomme. Immediatamente sono stati chiamati i carro attrezzi per rimuovere i furgoni e consentire nuovamente l'accesso all'area. Sul posto Polizia di Stato e Carabinieri della Compagnia di Cantù.

Il furto

A seguito dei primi accertamenti si é compreso che l'azienda colpita dall'assalto é la El Logistica srl, che ha la propria sede in via Arno a Casnate con Bernate: cancello abbattuto e saracinesca del capannone divelta per accedere.