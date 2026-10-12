Furti in una struttura ricettiva di Villa Guardia: arrestato un 20enne

I militari hanno fermato un 20enne che avrebbe colpito per ben tre volte tra agosto e ottobre

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Finisce nella rete dei Carabinieri il presunto autore della serie di furti che, nelle ultime settimane, ha preso di mira una struttura ricettiva di Villa Guardia. I militari della Stazione di Fino Mornasco hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 20 anni, accusato di furto aggravato continuato.

Le indagini dei Carabinieri

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe colpito per tre volte nell’arco di due mesi: nelle notti del 12 agosto, del 30 settembre e, l’ultima in ordine di tempo, la notte dell’8 ottobre. Il modus operandi era sempre lo stesso; il ventenne riusciva a introdursi nella struttura forzando le porte d’ingresso o utilizzando appositePasskey. Una volta dentro, puntava direttamente alla cassa, riuscendo a racimolare un complessivo di 940 euro in contanti.

La perquisizione domiciliare

A incastrare il ragazzo sono state le indagini lampo coordinate dalla Procura della Repubblica di Como, che ha emesso un decreto di perquisizione locale e domiciliare. Nell’abitazione e nell’auto dell’indagato i militari hanno infatti rinvenuto diversi capi d’abbigliamento – tra cui scarpe da ginnastica, magliette, un polo e una felpa – perfettamente identici a quelli immortalati dai sistemi di videosorveglianza durante gli eventi delittuosi.