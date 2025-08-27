sottratti alimenti e merce

L'intervento dei Carabinieri di Como è di ieri, martedì

Furti nei supermercati: due persone deferite a piede libero. Gli episodi sono avvenuti a Erba e Lipomo.

Rubati alimenti e merce a Erba e Lipomo

L'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Como è di ieri, martedì 26 agosto 2025. In particolare, a Erba è stata deferita a piede libero una donna: aveva rubato al supermercato Iperal alimenti per un valore di circa 40 euro.

Nel secondo caso, presso la Esselunga di Lipomo, i militari della Sezione Radiomobile hanno deferito un uomo che aveva asportato dagli scaffali merce varia per un valore di 1500 euro. L’uomo era stato poi bloccato dall’addetto alla vigilanza. Tutta la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai responsabili dei punti vendita.