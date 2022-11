Furti nel Comasco: due arresti e quattro denunce.

I Carabinieri di Cantù, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, hanno aumentato sensibilmente il controllo del territorio, impiegando un elevato numero di militari, in divisa ed in borghese, dedicando particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei furti, al controllo degli esercizi commerciali ed alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti.

Nell’ambito di questi servizi rinforzati di controllo del territorio, vengono impiegati giornalmente circa 80 militari con 35 pattuglie, che effettuano 80 posti di controllo nelle aree più sensibili, controllando mediamente 150 persone e 80 veicoli, con lo scopo di prevenire i furti nei centri commerciali e nelle abitazioni e lo spaccio di stupefacenti, nelle zone boscose e nelle aree urbane limitrofe.

I militari della Stazione di Lomazzo, hanno arrestato in flagranza di reato per ricettazione in concorso, due cittadini stranieri pregiudicati, irregolari sul territorio nazionale, autori di numerosi furti, recuperando una notevole quantità di refurtiva, parte della quale già restituita ai legittimi proprietari.

Inoltre il NOR, al termine di un’approfondita attività investigativa, condotta partendo dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, con l’impiego di programmi informatici che consentono l’identificazione dei volti dall’esame delle fotografie, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso, quattro cittadini stranieri con precedenti di polizia, in Italia senza fissa dimora, autori di numerosi furti avvenuti in provincia di Como.