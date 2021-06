Dopo i furti dello scorso fine settimana, nella zona dell’erbese sono iniziati una serie di controlli in orario notturno con un dispositivo rafforzato attraverso il supporto di altri Comandi della Compagnia dei Carabinieri di Como.

Furti nell'Erbese, i Carabinieri rafforzano i controlli

Nelle notti passate sono stati sottoposti a controllo centinaia di persone. Non sono stati individuati potenziali autori di reati contro il patrimonio, ma sono stati individuati consumatori di stupefacenti e sequestrate dosi hashish. Il dispositivo sarà ripetuto nei prossimi giorni, fine settimana compreso, sia per prevenzione sia per repressione, aumentando il senso di sicurezza percepita dai cittadini.