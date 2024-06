Furto aggravato, denunciati un 36enne e un 42enne

L’evento criminoso, furto, era avvenuto nell’aprile 2023.

Furto aggravato in concorso

I militari della Stazione Carabinieri di Lurate Caccivio, al termine di una complessa attività

investigativa, consistita nella visione dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata, esami tabulati telefonici e controlli in banche dati, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso due pregiudicati di 36 e 42 anni; l’evento era avvenuto nell’aprile dello scorso anno.