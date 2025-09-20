I ladri arrivano dal tetto. E’ quanto si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì al Centro commerciale di Mirabello (frazione di Cantù), dove accanto ai Carabinieri della Compagnia di Cantù sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco a causa di un tubo che è stato rotto dai malviventi e che ha provocato una fuoruscita d’acqua che i pompieri hanno rimosso.

Furto al centro commerciale: i ladri arrivano dal tetto

Stando alle informazioni che è stato possibile raccogliere, i ladri hanno agito in piena notte passando dal tetto dell’immobile che si trova in viale Lombardia. Per entrare infatti nel Centro commerciale hanno rimosso dapprima i pannelli a copertura della struttura, passando poi per il controsoffitto e calandosi infine all’interno dei negozi. In modo particolare i ladri hanno preso di mira due negozi: la libreria Giunti e il negozio di telefonia della Tim. All’interno del primo negozio, hanno raggiunto la cassaforte, che sono riusciti ad aprire impossessandosi di circa 500 euro. All’interno del negozio di telefonia mobile, invece, non sono riusciti a portare via nulla, probabilmente perché sono stati improvvisamente disturbati. Malgrado però si siano dovuti allontanare rapidamente, all’interno di questo secondo negozio hanno provocato alcuni danni.

Non è il primo colpo dei ladri

Non è la prima volta che il Centro commerciale di Mirabello è vittima di un furto realizzato con queste modalità. Una prima volta, infatti, si è verificato nel settembre del 2017: in quella occasione, dopo essersi calati dalla copertura, i malviventi erano riusciti a entrare in un paio di negozi, appropriandosi del fondo cassa. Poi erano riusciti a entrare in un terzo negozio, rubando alcuni cellulari di un certo valore. Un altro furto con dinamica pressoché simile si era verificata a distanza di pochi mesi. Alla fine di marzo del 2018 ancora una volta i malviventi si erano calati dal soffitto direttamente all’interno dei singoli negozi del Centro commerciale, non dotati del sistema di sicurezza. In un tempo probabilmente più breve rispetto a quello del furto precedente – consumatosi in circa 30 minuti – il ladro si era in quella circostanza concentrato sui fondi cassa dei negozi. Vi aveva quindi aggiunto anche in quel caso qualche cellulare. Sul furto che si è consumato nella notte tra mercoledì e giovedì indagano i Carabinieri della Compagnia di Cantù.