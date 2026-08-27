Furto al cimitero: finestrino spaccato, rubati portafogli e celulare

Furto in pieno giorno nel parcheggio del cimitero di Olgiate Comasco.

Furto al cimitero

Problema sicurezza nei dintorni del camposanto. Questa volta, a farne le spese, un cittadino olgiatese che, martedì 25 agosto, intorno alle 15, si era recato a fare visita a un parente defunto. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, l’uomo dopo aver parcheggiato, ha lasciato all’interno della vettura il cellulare il portafogli ma ben occultati nella tasca laterale del lato passeggero. Con ogni probabilità il ladro stava stazionando in zona in cerca di una vittima. Una volta avuto il campo libero, si è avvicinato all’automobile, ha sfondato il finestrino e ha rubato quel poco che c’era da prendere. Al ritorno, il proprietario non ha potuto far altro che constatare l’accaduto e, successivamente, fare denuncia alla locale Stazione dei Carabinieri. All’interno del portafogli 200 euro.

“Prestate attenzione”

“Non lasciate oggetti di valore o borse in auto – fanno sapere dal Controllo del vicinato – In caso di sospetti chiamate il 112”. Un messaggio ribadito anche sui cartelli apposti all’ingresso e sul retro del cimitero, anche se quest’ultimo risulta rovinato. Verrà riposizionato.