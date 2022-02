L’episodio

È successo nella notte.

Furto al punto tamponi di via Castelnuovo a Como: gli utenti prenotato saranno dirottati in via Napoleona

I malviventi hanno portato via i computer e le stampanti utilizzate al punto tamponi. Per questo motivo gli utenti prenotati saranno dirottati dal personale in via Napoleona dove saranno svolte le attività di testing.

Sono in corso gli accertamenti con le forze dell’ordine in merito all’accaduto.