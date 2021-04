Furto al Selene Città Negozio di Erba: denunciato 26enne erbese.

Nei giorni scorsi qualcuno si era introdotto al Selene Città Negozio di Erba in viale Brianza per un furto: dopo aver forzato la porta, erano stati sottratti circa 700 euro da una cassetta metallica. Per questo episodio i Carabinieri della Stazione di Erba hanno denunciato in stato di libertà un pregiudicato tossicodipendente del posto, senza fissa dimora, di 26 anni. L’erbese è stato tradito dall’impianto di videosorveglianza che lo ha ripreso durante il reato.

Da parte dei Carabinieri sono in corso accertamenti per verificare eventuali correlazioni con i furti su autovettura commessi nel quartiere San Maurizio: a tale scopo, la Sezione Operativa del Norm della Compagnia di Como, ha repertato tracce ematiche, lasciate dal malvivente, che saranno utili per individuare il responsabile.